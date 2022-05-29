استهداف مواقع عسكرية أوكرانية بمدفع "مالكا 2S7M" الروسي

نشرت وزارة الدفاع لقطات لمدفع "مالكا" الروسي، أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم، أثناء استهدافه مواقع عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب وزارة الدفاع استهدف المدفع "مالكا" مواقع القوات الأوكرانية المحصنة في الغابة، بقذائف شديدة الانفجار من مسافة تصل إلى 40 كيلومترا.

ومدفع "مالكا" هو نسخة معدلة من مدافع 2S7-PION السوفيتي الذي أنتج في ثمانينيات القرن الماضي، وزود بسبطانات من عيار 203 ملم، وصنف من بين أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم.

ويمكن لمدفع "مالكا" المتطور إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات، كالمقذوفات الفراغية والمتشظية، والمقذوفات شديدة الانفجار، إضافة إلى المقذوفات النووية والمقذوفات الخارقة للدروع الأسمنتية، إلى مدى 50 كيلومترا. ويطال المدفع أهدافا استراتيجية للبنية التحتية ومراكز القيادة والمخابئ المحصنة.

المصدر: نوفوستي