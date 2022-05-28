نواب ألمان يتحدثون "بسخط" عن "فضيحة حقيقية" بسبب "الناتو" وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا

أثارت تصريحات المسؤول في وزارة الدفاع الألمانية، زيمتي ميلر، غير الدقيقة حول الموقف الموحد في الحكومة الفيدرالية والحلفاء من حلف "الناتو" غضب نواب ألمان.

وندد العديد من نواب البرلمان الألماني بتصريحات ميلر حول الموقف الموحد للحكومة الفيدرالية والحلفاء من "الناتو" بعدم تزويد أوكرانيا بمركبات قتال ودبابات على النمط الغربي.

وردا على هذه التصريحات، نفى وزيرا دفاع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، يانا تشيرنوخوفا وياروسلاف ناد، هذه المعلومات.

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وقال مسؤول في "الناتو" في تعليق لصحيفة "بيلد" الألمانية إن القرار النهائي بشأن تقديم المساعدة العسكرية يتم من قبل كل دولة بشكل مستقل.

وبعد هذه التصريحات من قبل ميلر، حول موقف برلين، حدثت فضيحة في وسائل الإعلام الألمانية. كما قال بعض السياسيين إن مؤسسة الدفاع الألمانية في حالة من الفوضى.

وأكد النائب في البرلمان الألماني، يوهان وادرفول، أن مثل هذه الكلمات تؤدي إلى "فضيحة حقيقية"، ويمكن أن ينطق بها إما شخص غير كفء أو شخص جاهل. وقال السياسي في مقابلة مع صحيفة بيلد: "هناك فوضى حقيقية في وزارة الدفاع بقيادة كريستين لامبرخت".

وعبرت النائبة سارة ناني عن عدم إعجابها بتصريح ميلر، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات تسبب "الانزعاج والمفاجأة".

المصدر: نوفوستي