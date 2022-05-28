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روغوزين يصف مسؤولة أوروبية رفيعة بـ"بومة بروكسل الحكيمة"

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روغوزين يصف مسؤولة أوروبية رفيعة بـ
Globallookpress Zheng Huansong
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،
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استفزت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عدم شراء النفط كي لا يجني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزيدا من الأرباح مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين.

وقال روغوزين: "ستكون الخطوة التالية من بومة بروكسل الحكيمة عرضا لشرب كل الفودكا الروسية حتى لا يتمكن بوتين من جني المزيد من الأرباح منها".

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي "مجبر على شراء النفط الروسي حتى لا يجني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من الأرباح".

المصدر: RT

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