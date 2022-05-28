محلل سياسي مصري: قرارات بايدن الهستيرية تحولت إلى مكاسب للرئيس بوتين وروسيا

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري أحمد رفعت أن سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الهستيرية تحولت إلى مكاسب للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولروسيا.

وأضاف أحمد رفعت: "آخرها ما جرى أمس الأول من طلب أمريكي من اليونان لاحتجاز السفينة الروسية التي تحمل شحنة بترول إيرانية مما دفع الأخيرة لاحتجاز سفن يونانية في الخليج، بما سيزيد من تماسك التحالف الإيراني الروسي الذي يكبر كل يوم ضد الولايات المتحدة حتى لو استمرت ايران في السعي لانجاز الاتفاق النووي".

وتوقف رفعت عند سياسات بايدن ضد الصين ويراها تصب في الاتجاه ذاته ويقول إن مواقف الرئيس الأمريكي تزيد فرص تعاون الصين واقترابها من روسيا أكثر بعد موقف بايدن الأخير من مسألة تايوان رغم أن الصين قد حددت موقفها من الحرب في أوكرانيا وأكدته مرارا وكان موضوعيا لكن جاء التهديد الأمريكي الأخير ليدفع بالموقف الصين إلى التعاون الكامل مع روسيا خصوصا أن الإعلان بات علنيا من الدولتين في السعي إلى نظام عالمي جديد.

وتابع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري قائلا: "الأمر نفسه تكرر مع أوروبا التي تدفعها الولايات المتحدة لتقاطع روسيا وتستغني عن الغاز والبترول والفحم الروسي، لكن ذلك أيضا سيدفع أوروبا للبحث عن حل في بقائها تحت الضغوط الأمريكية وهي النقطة التي تنبه لها في منتصف الستينات الزعيم الفرنسي شارل ديغول ووقف ضد الهينة الأمريكية على أوروبا وانتهت إلى خروج فرنسا من حلف الناتو لثلاثين عاما.

وأكد رفعت أن الخلاف مع عمران خان في باكستان ثم وصول حكومة حليفة لأمريكا ستدفع الهند خصم باكستان الدائم، إلى مزيد من التعاون مع روسيا وانعكس ذلك فعليا على عقود النفط التي أبرمت وشحناته التي تضاعفت في شهرين.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT