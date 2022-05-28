إيران تؤكد أن طاقم ناقلتي النفط اليونانيتين "في صحة جيدة"

أكدت إيران أن أفراد طاقم ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين احتجزتهما الجمعة "في صحة جيدة"، مشيرة إلى أنهم لا يزالون على متن السفينتين ولم يتم اعتقالهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة عبر "تويتر" السبت: "طاقم الناقلتين بأمان وفي صحة جيدة".

من جهتها، نفت المنظمة الإيرانية للمرافئ والملاحة البحرية "احتجاز طاقم هاتين الناقلتين اليونانيتين".

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وأضافت في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، "كل أفراد الطاقم في صحة ممتازة وأثناء تواجدهم على متن (الناقلتين)، يتم توفير الحماية لهم بمقتضى القانون الدولي. يتم توفير كل الخدمات الضرورية لهم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة توقيف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، وسط توتر مع أثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم الولايات المتحدة نفطا إيرانيا كان على متن ناقلة تحتجزها ترفع العلم الروسي.

وفي 19 أبريل احتجزت السلطات اليونانية ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا")، تنفيذا لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي بحق موسكو على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب