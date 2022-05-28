صحيفتان ألمانيتان تثيران جدلا واسعا وتكشفان وجود "اتفاق سري" بين دول "الناتو" حول أوكرانيا

تسببت تصريحات المسؤول بوزارة الدفاع الألمانية، زيمتي ميلر، عن اتفاقية سرية بين أعضاء الناتو حول تزويد عدم أوكرانيا بأسلحة من طراز غربي بجدل واسع في البلاد.

وقال ميلر، النائب عن "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" في البوندستاغ أيضا، في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية، ردا على سؤال حول سبب تأجيل برلين نقل الأسلحة إلى كييف: "إن الحكومة الألمانية والدول الغربية لديها موقف مشترك بعدم تزويد آليات المشاة القتالية والدبابات من الطرازات الغربية" لأوكرانيا.

وأثار هذا التصريح غضبا عاما في ألمانيا على خلفية تقارير dpa وDie Zeit، اللتين كتبتا سابقا أن هناك اتفاقيات غير رسمية بين الدول الأعضاء في الناتو لرفض توريد أنواع معينة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

في حين نفى وزيرا دفاع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، يانا تشيرنوخوفا وياروسلاف ناجي هذه المعلومات.

وكتبت رئيسة مكتب برلين للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يانا بوغليرين على "تويتر" أنها "فوجئت" بتصريحات ميلر.

وقالت: "أخبرني مسؤولون من جمهورية التشيك، يعملون في وزارة الدفاع ومع حلف الناتو، أنهم لم يسمعوا بأي شيء عن الاتفاق غير الرسمي للدول الغربية على عدم إمداد المشاة بمركبات قتالية ودبابات من الطراز الغربي".

المصدر: "نوفوستي"