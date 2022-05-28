بايدن يعفي إمدادات الصلب من أوكرانيا من الرسوم الجمركية الإضافية لمدة عام

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعفاء منتجات الحديد والصلب الأوكراني من الرسوم الجمركية الإضافية لمدة عام، والتي يتم استيرادها إلى السوق الأمريكية.

وقال بايدن: "توصلت إلى قرار تعليق الرسوم الجمركية على واردات منتجات الصلب والحديد من أوكرانيا لمدة عام واحد".

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وأشار إلى أن أوكرانيا شكلت أقل من 1٪ من واردات الولايات المتحدة من الصلب في عام 2021، وتوقع أنه بسبب الصراع مع روسيا، سيكون الإنتاج والإمدادات أقل من ذلك.

وقال بايدن في بيانه: "صناعة الصلب مهمة تاريخيا لأوكرانيا. الولايات المتحدة وأوكرانيا مهتمتان بالحفاظ عليها كأحد الركائز الاقتصادية لانتعاش البلاد".

يتم تطبيق هذه الإجراء على الإمدادات من أوكرانيا والعديد من البلدان الأخرى بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018.

المصدر: نوفوستي