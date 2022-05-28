مسؤول روسي: موسكو تستطيع صناعة طائرة ركاب أسرع من الصوت مرة أخرى

أكد إيغور ليفيتين، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية صناعة طائرة مدنية تفوق سرعة الصوت في روسيا مرة أخرى.

وقال ليفيتين: "إنشاء طائرة أسرع من الصوت ليس مستحيلا، روسيا كان لديها طائرة تفوق سرعة الصوت، وأعتقد أننا سنصل إلى هذا يوما ما".

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وأعرب وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف في فبراير 2022 عن ثقته في عودة الطيران المدني إلى النقل الأسرع من الصوت.

وقال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، إن "السلطات الروسية ستحدد لنفسها مهمة إنشاء طائرة أسرع من الصوت عالية التقنية، مهمتها أن تقلل من وقت الرحلات إلى الشرق الأقصى، كأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وستتكون هذه السفينة من تقنيات علمية متقدمة.

المصدر: تاس