الكرملين يعلق على احتمال عقد لقاء مباشر بين بوتين وماكرون وشولتس

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على مواصلة المحادثات الهاتفية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول الصيغة التي ستستمر بها الاتصالات وهل هناك حديث حول اجتماع وجها لوجه: "سيستمر القادة في التواصل عبر الهاتف".

وأجرى الزعماء محادثة هاتفية، في وقت سابق من اليوم السبت، بحثوا خلالها الوضع في أوكرانيا وأزمة الغذاء، واتفقوا أيضا على مواصلة الاتصالات.

المصدر: تاس