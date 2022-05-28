تحذيرات في المكسيك بعد وصول "أغاثا"

تشكلت أغاثا، أول عاصفة استوائية في موسم أعاصير عام 2022 في المحيط الهادئ، السبت، قبالة الساحل الجنوبي للمكسيك.

ويتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن تتحول أغاثا إلى إعصار وتتجه نحو اليابسة.

يقع مركز العاصفة الاستوائية على بعد حوالي 355 كيلومترا جنوب غرب بويرتو أنخيل، مصحوبة رياح تصل سرعتها إلى 75 كم / ساعة).

وتتحرك العاصفة غربا بسرعة 7 كم في الساعة، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستتجه نحو الشمال.

وأصدر مركز مراقبة الأعاصير تحذيرا من تأثير الإعصار على أجزاء من ساحل ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك، حيث يتوقع أن تصل أغاثا إلى اليابسة بحلول يوم الثلاثاء.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تكون العاصفة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة لدى وصولها اليابسة، أشار المركز إلى خطر حدوث ”فيضانات وانهيارات طينية تهدد الحياة” حيث ستهطل الأمطار على تضاريس أواكساكا الجبلية.

ونظرا لأن المسار الحالي للعاصفة سيحملها فوق المنطقة الضيقة لبرزخ المكسيك، قال المركز إن هناك فرصة لهبوب بقايا العاصفة مرة أخرى فوق خليج المكسيك.

المصدر: أ ب