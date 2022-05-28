إیران تكشف عن صاروخ جديد يمكن إطلاقه من المسيرات (صور)

أزاحت القوات الإيرانية الستار عن الصاروخ كروز الجديد "حيدر"، خلال زيارة اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، إلى القاعدة "313" للطائرات بدون طيار التابعة للجيش.





وبحسب وكالة "تسنيم"، يبلغ مدى هذا الصاروخ 200 كيلومتر، وتصل سرعته في لحظة إصابة الهدف إلى 1000 كيلومتر في الساعة.

كما أن الصاروخ "حيدر" هو أول صاروخ كروز إيراني يمكن اطلاقه من المسيرات، ويمكن تركيبه على المسيرتين الإيرانيتين "فطرس" و "كمان 22"، وفق وكالة "تسنيم".

وخلال زيارته للقاعدة، قال اللواء محمد باقري: "لا نقلل أبدا من التهديدات، ولا نفترض أن العدو غافل أو نائم..أعيننا مفتوحة، ونحن دائما في حالة تأهب ويقظة".

وأضاف: "يجب أن ننظر الى ساحات المواجهات المحتملة بذكاء ودقة وحيادية، بعيدا عن الأجواء الإعلامية، وأن ندخل الساحة بشجاعة إن شعرنا بحاجة لأي تغيير، وأن نقوم بايجاد تحول لبناء قوة رادعة، وهذا لن يحدث بأسلحة ومعدات قديمة، بل يحتاج لمعدات متطورة وأساليب حديثة".



وأكمل: "لقد دخل الجيش الإيراني ساحة المواجهة المتغيرة التي نواجهها اليوم وفي المستقبل، وذلك بفهم دقيق لمتطلبات المعارك المستقبلية، ومن خلال استخدام أساليب ومعدات حديثة، ورأينا اليوم هذه القدرة في الجيش في مجال الطائرات بدون طيار (المسيرات).. ما رأيناه في معارك السنوات الأخيرة في القوقاز وأوكرانيا وأماكن أخرى يشير إلى أن المسيرات تحتل موقعا استثنائيا ومتناميا في ساحات المعارك..لا نعمل على بناء المسيرات فقط، بل وجميع المعدات اللازمة لبناء طائرة بدون طيار، والأسلحة يتم تصنيعها في بلدنا من قبل قواتنا المسلحة".

المصدر: "تسنيم" + "إسنا"