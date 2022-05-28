قادة بالجيش الإيراني يزورون قاعدة طائرات مسيرة سرية تقع على عمق مئات الأمتار تحت الأرض (فيديو + صور)

كشف التلفزيون الإيراني أن رئيس الأركان، اللواء محمد باقري، زار برفقة القائد العام للجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، قاعدة طائرات بدون طيار سرية، تقع على عمق مئات الأمتار تحت الأرض.

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واطلع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة خلال هذه الزيارة على أحدث القدرات التي توصلت إليها القوات المسلحة في مجال إنتاج أنواع مختلفة من المسيرات العسكرية والهجومية والبعيدة المدى للجيش الإيراني، وفق التلفزيون الإيراني.

وبحسب التلفزيون الإيراني، فإنه "مع تشغيل هذه القاعدة السرية، التي تم تصميمها وبنائها على عمق مئات الأمتار، أصبحت إيران القوة الاولى في مجال المسيرات والطائرات بدون طيار في المنطقة، وتفوقت على سائر الدول المنتجة للمسيرات".

المصدر: RT