بعد التعامل بالعملة الروسية ورمز الهاتف الروسي خيرسون تعتمد توقيت موسكو

صرح نائب رئيس الإدارة المدنية - العسكرية لمنطقة خيرسون الأوكرانية المحررة، كيريل ستريمووسوف، اليوم السبت، أن منطقته انتقلت إلى استخدام توقيت موسكو، بدلا من توقيت كييف السابق.

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وقال في حديثه لوكالة نوفوستي: "إن موسكو هي الآن مركز التوقيت بالنسبة لمنطقة خيرسون".

وأضاف أن المنطقة ابتداء من العام الجاري لن تتحول إلى توقيت فصل الشتاء، كما كان عليه في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات في منطقة خيرسون اعتمادها رمز (كود) الاتصال الهاتفي الروسي، وهو 7+ ، بدلا من الكود الأوكراني السابق. كما جرى في المنطقة التعامل بالعملة الروسية الروبل.

المصدر: نوفوستي