عبر قراء صحيفة " Le Figaro" الفرنسية عن غضبهم من تصرف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي ينتقد دائما الغرب بسبب بطء إمدادات الأسلحة إلى بلاده.

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وفي تعليقاتهم على موقع الصحيفة أيد معظهم وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكتب أحد قراء الصحيفة: "يجب على جميع الدول الغربية وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن. وبسبب نقص المعدات العسكرية ستضطر القيادة الأوكرانية للاستسلام وإجراء مفاوضات مع روسيا، مما من الواضح يعد أفضل حل بالنسبة للجميع".

وكتب قارئ آخر: "يسمح زيلينسكي لنفسه بتوبيخ الغرب وعض اليد التي تطعمه بانتظام، وكل ذلك بعد أن رفض تنفيذ اتفاقيات مينسك" (الخاصة بتسوية لبوضع في دونباس).

من جانبه كتب آخر: "شكرا لألمانيا لأنها تشجع بتعميق هذا النزاع الذي لا يجب في نهاية المطاف أن يثير قلقا كبيرا لدينا، لكنه بلا شك سيقوض اقتصادنا".

وقال قارئ آخر: " يبذل الجميع قصارى جهودهم من أجل دعم أوكرانيا. ويشبه ذلك المسابقة التلفزيونية. هنا دبابة وهناك منظومة دفاع جوي وإلى آخره. ومع ذلك فإن المسؤولين الأوروبيين الذين لا يفكرون إلا في فرض عقوبات تضر بشكل خاص بشعوبهم، ليس لديهم الوقت لتقديم حل سلمي للصراع".

المصدر: نوفوستي