وزير الدفاع الكوري الجنوبي يأمر بـ"رد صارم" على أي استفزازات مباشرة من كوريا الشمالية

دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ سوب، كبار الضباط العسكريين إلى الرد "بصرامة" على أي استفزازات مباشرة تقوم بها كوريا الشمالية.

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وخلال مراسم تنصيب قادة عسكريين جدد في المناصب العليا للقوات المسلحة للبلاد، من بينهم رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس أركان القوات البحرية، قال وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونغ سوب: "إذا شنت كوريا الشمالية استفزازا مباشرا، فيجب أن نرد بصرامة في إطار الدفاع عن النفس".

وفي تطرقه إلى إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصاروخ عابر للقارات واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، شدد لي جونغ سوب على أن "كوريا الشمالية تمثل تهديدا خطيرا للأمن في شبه الجزيرة الكورية وخارجها".

كما أمر لي باتخاذ "رد صارم ضد أي استفزازات مباشرة بالقرب من خط الحدود الشمالي"، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

كما حث وزير الدفاع الكوري الجنوبي على "رد فوري ضد جميع التهديدات الجوية".

من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الجديد في كوريا الجنوبية، الجنرال بارك جيونغ هوان، الحاجة إلى "تأمين القدرات والاستعداد للقتال والفوز في أي صراع مستقبلي، على أساس التحالف القوي بين سيئول واشنطن".

وتعهد رئيس أركان القوات البحرية، الأدميرال، لي جونغ هو، بـ"تنمية قوات النخبة البحرية على أساس التقنيات المتطورة، وقيادة القوات المسلحة بشفافية وفعالية".

كما تعهد رئيس أركان القوات الجوية، الجنرال جونغ سانغ هوا، بـ"بناء أقوى القوات الجوية التي يثق بها المواطنون".

المصدر: "يونهاب"