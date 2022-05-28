لوكاشينكو: الوضع العسكري - السياسي بالقرب من حدود بيلاروس متوتر لكننا قادرون على حماية أمننا

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إن الوضع العسكري - السياسي بالقرب من حدود بيلاروس متوتر، لكن مواطني بيلاروس قادرون على حماية استقلالهم وسلامة أراضيهم.

وأضاف لوكاشينكو في تهنئته للعاملين على حراسة حدود بيلاروس بمناسبة يوم حرس الحدود: "في وقتنا الصعب، يتطور وضع عسكري - سياسي متوتر بالقرب من حدود الوطن. بدون شك، كل واحد منكم على دراية جيدة بالتحديات والتهديدات التي نواجهها اليوم، ونوع المواجهة يدور حول ولايتنا".

وأضاف: "حرس الحدود سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على الحدود المقدسة للوطن سليمة.. أنا مقتنع بأننا سندافع عن استقلالنا وأمننا الإقليمي".

المصدر: تاس