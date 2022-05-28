مؤرخ وإعلامي إيطالي: أزمة أوكرانيا هي"حرب" الناتو ضد روسيا

قال الصحفي والمؤرخ الإيطالي، أنجيلو دورسي على الهواء في قناة La7 الإيطالية، إن الأزمة في أوكرانيا أظهرت أنها "حرب الناتو ضد روسيا".

وانتقد الصحفي الإجراءات التقييدية التي يتخذها الغرب ضد موسكو، ووصفها بأنها "خاطئة وغير فعالة على الإطلاق".

وأضاف: "نحن أنفسنا سنصبح ضحايا للعقوبات، وقد أصبحنا بالفعل. أي، يجب أن نحسب ونقارن خسائرنا من العقوبات وخسائر روسيا. مهما كان الأمر، فهذه حرب الناتو ضد روسيا ".

وأوضح أنه لا يعتبر حلف شمال الأطلسي كتلة دفاعية: "الناتو منظمة عسكرية قائمة على معاهدة شمال الأطلسي. وهو يتصرف كمنظمة عسكرية عدوانية، وكان الأمر كذلك على الدوام".

وشدد دورسي على أن الكتلة (الناتو) انتهكت القانون الدولي خلال النزاعات في العراق وليبيا وسوريا ويوغوسلافيا.

المصدر: نوفوستي