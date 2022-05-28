الهند.. إسقاط تهم متعلقة بالمخدرات عن نجل بوليوود شاروخان

أعلنت وكالة مكافحة المخدرات بالهند أن نجل نجم بوليوود شاروخان أسقطت عنه يوم الجمعة التهم في قضية مخدرات، لعدم كفاية الأدلة على حيازته مخدرات محظورة أو تورطه في تهريبها.

واعتقل الممثل والمخرج أريان خان (24 عاما) في أكتوبر خلال مداهمة لسفينة سياحية كانت تقف قبالة مومباي، العاصمة المالية والترفيهية للهند، وأطلق سراحه بكفالة بعد ثلاثة أسابيع.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات في الهند في بيان الجمعة إن الأدلة جراء تحقيق استمر ثمانية أشهر لا تشير إلى تورط خان، إلا أنها وجهت اتهامات إلى 14 شخصا آخرين.

وقال موكول روهاتجي، محامي خان، للصحفيين، إن اعتقال موكله كان تعسفيا وأن الوكالة لم تجر فحصا طبيا لإثبات أن موكله قد تعاطى المخدرات.

ولاقت القضية تغطية واسعة في الهند، حيث أصر معجبو آريان خان على براءته، بينما دعا آخرون إلى مقاطعة أفلام والده.

وشاروخان (56 عاما) معروف بلقب ملك بوليوود، وهو أكثر الممثلين شعبية في الهند، قام بدور البطولة في أكثر من 105 أفلام على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود.

المصدر: أ ب