سلطنة عمان تستضيف المؤتمر الدولي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين

تستضيف سلطنة عمان المؤتمر الدولي الـ31 للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونغرس" يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 400 صحفيا واعلاميا من 100 دولة.

ويتضمن برنامج المؤتمر الاعلان عن نتائج مسابقة لأفضل صورة صحفية في العالم وتكريم 5 عائلات صحفيين ممن فقدوا خلال أداء عملهم الصحفي.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين العمانية دكتور محمد بن مبارك العريمي إن الهدف من المؤتمر التعريف بالعمل الاعلامي في سلطنة عمان والتعاون بين مختلف المؤسسات الاعلامية، بالاضافة الى التعريف الصحفي والاعلامي العماني يجميع جزئيات الاتحاد الدولي للصحفيين الذي تضم أكثر من 6500 صحفي حول العالم.

وتستمر أعمال المؤتمر من 31 مايو وحتى 3 يونيو، تتخللها جلسات حوارية ومحاضرات لتطوير التعاون بين جمعية الصحفيين العمانية والاتحاد الدولي للصحفيين.

يذكر أن سلطنة عمان ثاني دولة عربية بعد تونس وأول دولة في غرب القارة الآسيوية تستضيف هذه الاجتماعات التي انطلقت بدايتها من بروكسل عام 1952.

المصدر: RT