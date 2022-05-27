إيلون ماسك يرفض استخدام لقب "ملياردير" كازدراء

عبّر أغنى رجل في العالم إيلون ماسك عن رفضه استخدام لقب "ملياردير" كازدراء، مؤكدا أن ‏المليارديرات ليسوا الأشرار.‏

ونشر ماسك تدوينة عبر حسابه على "تويتر" يوم الخميس قال فيها إنه "من الخطأ الأخلاقي والغبي استخدام كلمة "ملياردير" كازدراء، إذا كان هذا الشخص يستخدم ثروته لإنشاء منتجات تجعل الملايين من الناس سعداء".

وجاءت تغريدات إيلون ماسك ردا على تغريدة أخرى يقول كاتبها فيها: "أشعر أن المليارديرات هم أكثر رقة من غيرهم عندما يحاولون جني الأموال، وأكثر شناعة عندما ينفقونها في محاولة صنع الخير".

If the reason for it is building products that make millions of people happy — Elon Musk (@elonmusk) May 26, 2022

وفي شهر نوفمبر الماضي، تبرع إيلون ماسك بنحو 5.7 مليار دولار من أسهم شركته "تسلا" لجمعية خيرية لم يكشف عنها، وهو تبرع جعله ثاني أكبر متبرع لأمريكا في العام الماضي 2021، بعد الملياردير بيل غيتس وطليقته ميليندا.

من ناحية أخرى، أجرى إيلون ماسك استطلاع رأي للـ95 مليون متابع له على "تويتر"، بشأن من يثقون بهم بدرجة أقل: السياسيون أم المليارديرات.

واعتبارا من منتصف نهار يوم الجمعة، قال ثلاثة أرباع المستجيبين، البالغ عددهم 2.8 مليون، أنهم أقل ثقة بالسياسيين.

بعد ذلك، قام ماسك بإطلاع النائبة، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي، على نتيجة استطلاع الرأي، بعد أن قالت في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا أنها ترغب في استبدال سيارتها من تصنيع شركة "تسلا" التي يملكها ماسك، بسيارة كهربائية تصنعها شركة تدعم النقابات، وذلك لأن ماسك عارض إلى حد كبير النقابات في "تسلا".

.@aoc I dare you to run the same poll with your followers — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

وتحدى ماسك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز على إجراء نفس مضمون الاستطلاع مع متابعيها على "تويتر".

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., is keen to ditch her Tesla Model 3 and purchase another electric vehicle after getting into a tiff on Twitter with Tesla CEO @elonmusk, Bloomberg reports. https://t.co/zJPZ5Af7DZpic.twitter.com/kxafpY3xRl — Newsmax (@newsmax) May 26, 2022

المصدر: "سبوتنيك"