وكالة "تسنيم" الإيرانية: هناك 17 سفينة يونانية في مياه الخليج وقد يتم احتجازها

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء الجمعة، نقلا عن مصادر، إنه ما تزال هناك 17 سفينة يونانية في مياه الخليج وقد يتم احتجازها من قبل الحرس الثوري في حال تواصلت خطوات اليونان الخبيثة.

وأفادت المصادر بأنه على اليونان التعويض عن خطوتها الخاطئة في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية.

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وذكرت أنه تم احتجاز الناقلتين اليونانيتين بعملية منسقة من قبل الناحية الرابعة والخامسة لبحرية الحرس الثوري في مياه الخليج.

وفي وقت سابق، ذكر مراسل RT في طهران أن إيران احتجزت ناقلتي نفط تحملان علم اليونان.

وأوضح المراسل أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم ناقلتين يونانيتين بسبب انتهاكات ارتكبتها في مياه الخليج.

وذكرت وسائل إعلام أن العملية تمت بعد أن سلمت اليونان ناقلة النفط الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها بالقرب من اليونان إلى الولايات المتحدة.

واتهمت وزارة الخارجية اليونانية، يوم الجمعة، إيران بممارسة "القرصنة" بعدما أعلنت طهران احتجازها ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

المصدر: وكالة "تسنيم" الإيرانية