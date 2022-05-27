أسقطتها الدفاعات الجوية جميعا.. القوات الأوكرانية تطلق 3 صواريخ "توتشكا أو" على لوغانسك

قال المتحدث باسم قوات لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، إن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من طراز "توتشكا أو" على قرية سفاتوفا، وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها جميعا.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب المدعي العام في لوغانسك أن قوات الأمن الأوكرانية هاجمت قرية سفاتوفو بنظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا أو"، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وقال مكتب المدعي العام إن "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاثة صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية توتشكا أو على قرية سفاتوفا. وقد أسقطت الصواريخ من خلال الأعمال المنسقة لوحدات الدفاع الجوي التابعة لميليشيا الشعب التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، ولكن نتيجة انفجار الرأس الحربي العنقودي للصاروخ، قتل مدنيان وأصيب ثمانية آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اضافة إلى تضرر مبنى إدارة المدينة ومخزن ومساكن مجاورة".

المصدر: نوفوستي