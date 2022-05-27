زاخاروفا تعلق على هدية "فريدة وأصلية" تلقاها كيسنجر في عيد ميلاده الـ99

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على إدراج وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بقاعدة بيانات موقع "ميروتفوريتس" الأوكراني، بأنه وصل هناك بسبب "ذكائه".

ويضم موقع "ميروتفوريتس" (صانع السلام) الذي تأسس في العام 2014، قاعدة بيانات مفتوحة للبيانات الشخصية للأشخاص الذين كانوا في منطقة الحرب في أوكرانيا، والتي تم جمعها بشكل غير قانوني (القرصنة والتصيد الاحتيالي) وأدوات الاستخبارات من مصادر مفتوحة وتم نشرها دون موافقة الأشخاص المنشورة بياناتهم، والذين يصفهم الموقع بالانفصاليين أو "عملاء الكرملين".

وتم إدراج كيسنجر في قاعدة بيانات موقع "ميروتفوريتس" (صانع السلام) على الإنترنت باعتباره "شريكا في الجرائم ضد أوكرانيا" و"للمشاركة في العملية المعلوماتية الخاصة لروسيا". وفي وقت سابق دعا الغرب للتأثير على أوكرانيا لاستئناف المفاوضات مع روسيا.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "من أجل عدم المعاناة من الصياغة، أقترح عبارة قصيرة واحدة: بسبب وجود ذكاء لديه".

كما أشارت إلى أنه "لم يكن أحد ليقدم له مثل هذه الهدية الأصلية في عيد ميلاده التاسع والتسعين".

وأضافت الدبلوماسية: "من المحتمل أن يتم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية عند بلوغه 100 عام من العمر".

وتم ضم كيسنجر إلى قاعدة بيانات موقع "صانع السلام" في 24 مايو، قبل عيد ميلاده مباشرة. واليوم، 27 مايو، بلغ كيسنجر 99 عاما.

المصدر: نوفوستي