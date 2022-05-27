اليونان تتهم إيران بـ"القرصنة" بعد احتجاز ناقلتي نفط لها في الخليج

اتهمت وزارة الخارجية اليونانية، يوم الجمعة، إيران بممارسة "القرصنة" بعدما أعلنت طهران احتجازها ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان إن "هذه الافعال هي بمثابة قرصنة".

ودعت أثينا المواطنين اليونانيين إلى تجنب التوجه إلى إيران.

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وفي وقت سابق، ذكر مراسل RT في طهران أن إيران احتجزت ناقلتي نفط تحملان علم اليونان.

وأوضح المراسل أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم ناقلتين يونانيتين بسبب انتهاكات ارتكبتها في مياه الخليج.

وذكرت وسائل إعلام أن العملية تمت بعد أن سلمت اليونان ناقلة النفط الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها بالقرب من اليونان إلى الولايات المتحدة.

هذا، وأعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط يوم الجمعة، أنه يبحث في تقارير تفيد بأن إيران احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين.

إلى ذلك، ذكر موقع "لويد ليست"" لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة "برودينت وريور" التي ترفع علم اليونان، وأجبرتها على الإبحار نحو سواحلها.

المصدر: وكالات