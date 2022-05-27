البحرية الأمريكية: نبحث الأنباء بشأن مصادرة إيران ناقلتي نفط يونانيتين

أعلن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسطن يوم الجمعة، أنه يبحث في تقارير تفيد بأن إيران احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين.

وصادرت إيران السفينتين بعد أن هددت طهران باتخاذ إجراءات عقابية بحق أثينا بسبب احتجازها إحدى ناقلات النفط الإيرانية.

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وأبلغ القبطان تيموثي هوكينز، المسؤول بالأسطول الخامس، وكالة "أسوشيتد برس" أن البحرية الأمريكية تواصل التحقيق في الواقعة، ولم يخض في التفاصيل.

وفي وقت سابق قال مراسلنا إن إيران احتجزت ناقلتي نفط تحملان علم اليونان.

وأوضح المراسل أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت اليوم ناقلتين يونانيتين بسبب انتهاكات ارتكبتها في مياه الخليج.

وكان مسؤول يوناني قد صرح الخميس بأن شحنة النفط الخام على الناقلة التي ترفع العلم الإيراني التي أوقفت في المياه اليونانية الشهر الماضي، صودرت ونقلت إلى سفينة أخرى بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أنه بعد تدخل قضائي من السلطات الأمريكية بشأن شحنة السفينة، فإن عملية تجري حاليا على نفقة الحكومة الأمريكية من أجل "تسليم" النفط قبالة ميناء كاريستوس في جزيرة إيفيا ببحر إيجة.

ولم يقدم المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مزيدا من التفاصيل.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل في واشنطن والسفارة الأمريكية في أثينا التعليق الخميس.

المصدر: وكالات