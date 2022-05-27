سوريا.. ترحيل 4 نساء ألبانيات و9 أطفال من عائلات مقاتلين أجانب

قال مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، يوم الجمعة، إن 4 نساء ألبانيات و9 أطفال، من عائلات مقاتلين أجانب، سيتم ترحيلهم من معسكر بسوريا.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، كتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، وهو أيضا المسؤول عن التفاوض مع الدول الأجنبية بشأن إعادة مواطنيها، أنه "تم تسليم 13 ألبانيا (4 نساء و 9 أطفال) من عائلات تنظيم داعش إلى وفد حكومي ألباني رسمي".

Today, 27 May,2022, 13 Albanian nationals (4 women and 9 children) of the families of ISIS organisation were handed over to an official Albanian government delegation, after signing the official handover document between AANES and the Republic of Albania. pic.twitter.com/v1tGwt1EtV — Dr Abdulkarim Omar (@abdulkarimomar1) May 27, 2022

كما نشر صورة مع رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في ألبانيا ألبان دوتاي.

ولم تؤكد الحكومة الألبانية النبأ، لكن مسؤولا تحدث دون الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، قال إن "الألبان العائدين من المتوقع أن يصلوا في وقت متأخر من ليل الجمعة".

وأعيد 25 من النساء والأطفال الألبانيين الذين انضم أزواجهم وآباؤهم إلى تنظيم "داعش" وقتلوا غالبا في القتال، في ثلاث مجموعات سابقة، آخرها في يوليو 2021.

ولم تحدد السلطات عدد الألبان الذين ما زالوا في معسكرات الاعتقال في سوريا، واكتفت بالقول إنه تم تحديد هويتهم.

ويقول أقاربهم في ألبانيا إن 52 طفلا لا يزالون في سوريا، من بينهم 13 تم ترحيلهم يوم الجمعة.

المصدر: أ ب