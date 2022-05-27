نشرت وزارة الدفاع الروسية وثيقة لجهاز الأمن الأوكراني تتحدث عن التهديد الوبائي للبرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي في أوكرانيا.

والوثيقة هي مذكرة من نائب رئيس مديرية ادارة امن الدولة في منطقة خيرسون، العقيد ليميشوف، إلى كييف - إلى رئيس الأركان - نائب رئيس مركز مكافحة الإرهاب تحت إدارة أمن الدولة، العقيد كوزنتسوف، ورئيس قسم التحليل في خدمة الأمن الأوكرانية، العقيد شنايدا.

وفي التقرير بتاريخ 28 فبراير 2017، والذي حمل عنوان "ضمان السلامة البيولوجية في المؤسسات الميكروبيولوجية المحلية، ومنع مظاهر الإرهاب البيولوجي في أوكرانيا"، من بين أمور أخرى، أشير إلى أنه "تم مؤخرا تحديث التهديد المحتمل للحالة الوبائية والأوبئة في دولتنا، بسبب محاولات وكالة الحد من التهديدات البيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، من خلال Black & Veatch Special Projects Corp للسيطرة على عمل المختبرات الميكروبيولوجية في أوكرانيا لدراسة مسببات الأمراض المعدية الخطيرة بشكل خاص، والتي يمكن استخدامها لخلق أو تحديث أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية