بحث رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، وزعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، في باريس، سياسة العقوبات "المعيبة والخطيرة" التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.

ووفق ما ذكره السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الهنغاري، برتالان هافاسي: "اتفق فيكتور أوربان ومارين لوبان على أن الأحزاب الأوروبية التي تمثل القيم التقليدية، يجب أن تتحد لحماية شعوب القارة في أوقات الخطر والحرب"، لافتا إلى أنه "ثبت أنه لا يمكن الاعتماد على بيروقراطيي بروكسل والأحزاب اليسارية في حماية السكان الأوروبيين والعائلات".

وفي 24 مايو، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن رئيس الوزراء الهنغاري اعتبر أنه من غير المجدي مواصلة مناقشة الحظر النفطي المفروض على روسيا في الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق على بدائل.

كما أشار أوربان إلى أن بروكسل تستغل السلطة في الاتحاد الأوروبي وتفرض أيديولوجيتها على الدول. ووفقا له، فإن المسافة الثقافية بين بروكسل وبودابست آخذة في الازدياد.

المصدر: نوفوستي