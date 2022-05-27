كندا تلغي قانون "المؤبد" لمرتكبي جرائم القتل الجماعي وتسمح بالافراج المشروط عنهم

ألغت المحكمة العليا الكندية حكما صدر عام 2011 يقضي بسجن مرتكبي جرائم القتل الجماعي مدى الحياة دون الإفراج المشروط عنهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة The Globe and Mail يوم الجمعة، تم اتخاذ قرار المحكمة في قضية ألكسندر بيسونيتي، الذي قتل ستة داخل مسجد في مدينة كيبيك في عام 2017. واستأنف الرجل عقوبة السجن المؤبد ضده دون الإفراج المشروط بموجب القانون الحالي، وسيكون الآن قادرا على تقديم طلب لإطلاق سراحه مبكرا بعد 25 عاما في السجن.

وينطبق قرار المحكمة العليا على جميع السجناء بموجب المادة الخاصة بالقتل الجماعي، المدانين منذ 2011، حسب الصحيفة.

وبررت المحكمة قرارها بالقول إن القانون، الساري منذ العقد الماضي، يتعارض مع الحقوق الدستورية للكنديين و"مع كرامة الإنسان".

ومنذ عام 2011، كانت المحاكم الكندية قادرة على فرض عقوبة مدى الحياة دون الإفراج المشروط، على مرتكبي جرائم قتل أكثر من شخص واحد، وبموجبها لا يمكن تقديم التماس بالعفو إلا بعد سنوات يتجاوز مجموعها مدة الحياة البشرية.

المصدر: The Globe and Mail