ذكر أبتي علاء الدينوف، مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية للشؤون الأمنية، بأن القوات الأوكرانية تفقد نحو 100 مقاتل يوميا في لوغانسك.

وفي وقت سابق، قال علاء الدينوف إن أربعة جنود أوكرانيين ألقوا أسلحتهم واستسلموا لوحدة أحمد الخاصة في قرية بوروفسكوي بالقرب من سيفيرودونيتسك، حيث تدور معارك في دونباس، وفقًا لتقارير مراسل وكالة "نوفوستي".

وقال علاء الدينوف: "يجب أن يدرك الأوكرانيون أنفسهم أنهم بدأوا في النفاد بالفعل. كل يوم يعانون من خسائر فادحة، كل يوم يقتلون على خط المواجهة بأكمله، يمكنني أن أضمن أن 100 شخص (يلقون حتفهم) على الأقل يوميا".

ودعا عسكريون أوكرانيون تم أسرهم بالقرب من سيفيرودونتسك زملاءهم الذين تم حشدهم إلى إلقاء أسلحتهم. وقال الجندي من اللواء 57 من القوات الأوكرانية، فاسيلي سموليار: "ألقوا سلاحكم واستسلموا وكل شيء سيكون على ما يرام".