الكرملين: بوتين ومستشار النمسا يبحثان الأمن الغذائي وسلامة الملاحة في بحري آزوف والأسود

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي كارل نهامر، وقدم له تقييما للوضع بسياق العملية الخاصة في أوكرانيا وسلامة الملاحة في بحر آزوف والبحر الأسود.

ولفت بوتين خلال المحادثة انتباه المستشار النمساوي إلى حقيقة أن كييف يجب أن تطهر الموانئ في أسرع وقت ممكن من أجل المرور الحر للسفن المحتجزة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.

ووفقا لبيان أصدره الكرملين: "بناء على طلب المستشار الاتحادي للنمسا، قدم رئيس روسيا تقييما للوضع في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية لحماية دونباس، وأبلغ عن العمل لضمان سلامة الملاحة في مياه آزوف. والبحر الأسود ".

وأكد الرئيس الروسي للمستشار النمساوي أن كييف خربت عملية التفاوض بين ممثلي روسيا وأوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشنا الأمن الغذائي، حيث لفت بوتين الانتباه إلى أن "محاولات إلقاء اللوم على روسيا بسبب صعوبات الإمدادات لا أساس لها من الصحة"، وشرح أسباب هذه المشاكل التي نشأت، من بين أمور أخرى، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

كما تم التأكيد مجددا على التزام روسيا بالالتزامات التعاقدية بشأن إمدادات الغاز إلى النمسا.

المصدر: الكرملين