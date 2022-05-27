الأرجنتين تسجل أول إصابة بجدري القردة في أمريكا اللاتينية

سجلت الأرجنتين أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في أمريكا الجنوبية الجمعة لرجل سافر مؤخرا إلى إسبانيا.

والرجل من سكان بوينس آيرس وهو مصاب بجدري القردة لكن سلطات الصحة بانتظار الانتهاء من استكشاف تسلسل الفيروس قبل الإعلان الرسمي عن ذلك، وفقا لمسؤول بوزارة الصحة الأرجنتينية اشترط كتمان هويته حتى الإعلان الرسمي.

وهذه هي أول مرة يتم فيها تأكيد ظهور الفيروس في أمريكا الجنوبية.

ولم تكشف السلطات الكثير عن المريض سوى قولها إنه سافر إلى إسبانيا من 28 أبريل حتى 16 مايو وتظهر عليه أعراض متوافقة مع جدري القردة، ومنها الطفح الجلدي والحمى، منذ الأحد.

وسجلت نحو 200 حالة لجدري القردة في أكثر من 20 دولة لا يعرف عادة أنها شهدت أي تفش للمرض، وفقا لمنظمة الصحة العالمية الجمعة.

المصدر: أ ب