 
مباشر

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا

أخبار العالم

وزيرة خارجية بريطانيا: يجب الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا
AP
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t49w

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن الدول التي تدعم أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لحرب طويلة وأنه يجب ألا يكون هناك حديث عن "استرضاء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد
رئيس دونيتسك: أكثر من خمسة آلاف مقاتل أوكراني تم أسرهم على أراضي دونيتسك
رئيس دونيتسك: أكثر من خمسة آلاف مقاتل أوكراني تم أسرهم على أراضي دونيتسك

وأضافت ليز تراس بعد لقائها نظيرها التشيكي في براغ يوم الجمعة "نحن بحاجة للتأكد من انتصار أوكرانيا، وانسحاب روسيا، وأننا لن نشهد مثل هذا النوع من الحرب مرة أخرى".

كما ذكرت أنه "يجب ألا يكون هناك حديث عن وقف إطلاق النار أو استرضاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضحت تراس أن أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة ومعدات تتوافق مع معايير الناتو.

وقالت إن اوكرانيا "تستخدم حاليا الكثير من المعدات السوفيتية القديمة.. نحن بحاجة للتأكد من قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم مستقبلا".

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا