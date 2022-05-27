وكالة: اليابان أجرت مناورات بحرية مع حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان"

أفادت وكالة "كيودو" بإجراء القوات البحرية اليابانية لمناورات بحرية مشتركة مع حاملة الطائرات الذرية الأمريكية "رونالد ريغان".

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وأضافت الوكالة أن المناورات العسكرية جرت في الفترة بين 24 و26 مايو الجاري في المحيط الهارئ جنوب الساحل الغربي لليابان. وشاركت في هذه المناورات من الجانب الياباني سفينة "تيرودزوكي"، ومن الجانب الأمريكي الطراد الصاروخي "Antietam" وسفينة "Benford". وتم خلال المناورات تدريب لمواجهة الغواصات.

وتابعت الوكالة: "خرجت حاملة الطائرات النووية الأمريكية "رونالد ريغان" في 21 مايو للقيام بدورية من قاعدة يوكوسوكا الواقعة بالقرب من طوكيو، وقبل ذلك أجرت تدريبات مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الفترة ما بين 8 و16 مايو الجاري. الآن بعد الانتهاء من التمرين الثاني عادت في 26 مايو الجاري إلى القاعدة".

المصدر: نوفوستي