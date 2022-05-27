الولايات المتحدة تفشل في إدخال "قصة أوكرانيا" باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في إدخال "القصة الأوكرانية" على أعمال دورة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادئ ESCAP.

وأفادت الخارجية بانتخاب روسيا عضوا في مجلس إدارة مركز آسيا والمحيط الهادئ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

ويأتي ذلك على خلفية عدم تلقي الولايات المتحدة دعما من المشاركين في الدورة 78 للجنة التابعة لهيئة الأمم المتحدة في إدخال "القصة الأوكرانية" على عمل اللجنة. حيث تابعت الخارجية الروسية أن محاولة الولايات المتحدة، بالاعتماد على حفائها، إدخال "القصة الأوكرانية" باءت بالفشل، ولم تلق تأييد غالبية المشاركين فيها.

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وصرحت مصادر في مقر وزارة الخارجية الروسية أنه تم اعتماد إعلان بتوافق الآراء، يحدد المبادئ التوجيهية لمزيد من التعاون بين دول المنطقة في المجموعات المتخصصة من ولاية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وهي: حماية البيئة والتنمية المستدامة، تحسين الإحصاءات، تطوير العلوم والتكنولوجيا، الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الخارجية إلى أنه "تم انتخاب روسيا لعضوية مجلس محافظي مركز آسيا والمحيط الهادئ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية". حيث عقدت الدورة الـ 78 في نسق مختلط في الفترة من 23-27 مايو الجاري في بانكوك. وكانت القضية الرئيسية للفعالية هي استعادة التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الوباء، وتقديم المساعدة للتغلب عليه.

المصدر: تاس