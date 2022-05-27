توقيف قيادي بارز في تنظيم "داعش" في اسطنبول

أكد مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الأسبوع الماضي في اسطنبول.

وأوضح المصدر لوكالة "فرانس برس" أن "لا توجد معلومات دقيقة" تؤكد أنه زعيم المجموعة الإرهابية، لكنه "عنصر بارز" في التنظيم.

وأفادت تقارير صحفية اعتقال زعيم تنظيم "داعش" أبو حسن الهاشمي القريشي في اسطنبول، من دون أن تؤكد السلطات التركية ذلك.

وعُين أبو حسن الهاشمي القريشي في مارس، بعد أكثر من شهر على مقتل سلفه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في 3 فبراير.

وأُعلن تعيينه في 10 مارس عبر تسجيل صوتي نشره التنظيم المتطرف.

المصدر: "أ ف ب"