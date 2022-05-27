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العثور على 17 جثة متحللة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

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العثور على 17 جثة متحللة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
Globallookpress
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أفادت مصادر محلية بأن الجنود الذين يقومون بدوريات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اكتشفوا 17 جثة متحللة على ضفاف النهر، بعضها مقطوعة الرأس.

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وأفاد ممثل الصليب الأحمر المحلي، ديفيد بيزا، بأنه تم العثور على الجثث بالقرب من نهر إيتورى في إقليم إيرومو بمقاطعة إيتورى.

وأضاف أن بعض الجثث مقطوعة الرأس، لافتا إلى أنه تم وضع بعض الرؤوس في صناديق.

وقال ديودون مالانجاي، وهو من سكان المنطقة التي اكتشف فيها الجنود الجثث، إن هناك 17 جثة مقطوعة الرأس.

وأضاف: "من الصعب التعرف على الضحايا لأن الجثث تتحلل"، مشيرا إلى أنهم كانوا على الأرجح ضحايا مدنيين لجماعة مسلحة سيئة السمعة.

وتحكم قوات الأمن الكونغولية قبضتها على مقاطعة إيتوري وكيفو الشمالية المجاورة منذ مايو من العام الماضي، في محاولة للتخلص من الميليشيات الفتاكة، لكن مجازر المدنيين استمرت رغم القمع.

المصدر: AFP

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