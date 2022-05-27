تشاووش أوغلو لنظيريه البولندي والروماني: على السويد وفنلندا الأخذ بمطالبنا مقابل الانضمام للناتو

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي والروماني، على ضرورة الأخذ بالمطالب التركية من أجل انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وقال الوزير التركي: "من المهم اتخاذ فنلندا والسويد خطوات واضحة في عدم دعم الإرهاب، من أجل انضمامهما للناتو".

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بدوره قال وزير الخارجية البولندي: "يجب أن يدعم الناتو ⁩الأمن والاستقرار في بحر البلطيق ⁩ والبحر الأسود والبحر المتوسط".

من جهة أخرى ذكرت وكالة الأناضول أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أعرب عن دعمه لموقف تركيا السياسي الذي يعارض طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، بسبب تقديمهما الدعم لعناصر تنظيم "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابي.

وبحسب وكالة الأناضول التركية جاء ذلك في تصريحات للصحافة الإسبانية أدلى بها ستولتنبرغ الذي يستعد لزيارة إسبانيا في 30 مايو الجاري من أجل إجراء مباحثات قبيل قمة مرتقبة للحلف سيعقدها في مدريد أواخر شهر يونيو القادم. وأشار ستولتنبرغ أنه لا توجد دولة عانت من الهجمات الإرهابية بقدر ما عانته تركيا، حسب الوكالة.

وتابع ستولتنبرغ قائلا: "تركيا حليف مهم وعندما تكون لدى الحليف مخاوف، ينبغي معالجتها وحلها، كان هذا هو الحال دائما، استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات لكي تصبح جمهورية شمال مقدونيا عضوا في الناتو بعد اعتراض اليونان بسبب مشكلة الاسم، ولكن تم حلها".

ولفت إلى أن السويد وفنلندا ربما تشاركان كدول مدعوة في قمة "الناتو" المزمع عقدها في مدريد، مستدركا بالقول إن البلدين إذا لم يستجيبا لمطالب تركيا قبل 28 يونيو، فسيكون من الصعب تلبية تطلع الدولتين إلى أن تكونا مرشحتين للانضمام إلى حلف الناتو.

المصدر: الأناضول، RT