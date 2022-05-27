بالفيديو.. قوات قاديروف تستولي على أسلحة لـ"الناتو" تركها المسلحون بعد فرارهم من لوغانسك

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف عبر حسابه على التلغرام مقطع فيديو يظهر أسلحة جديدة لم يستعملها المسلحون تابعة لحلف الناتو، تم الاستيلاء عليها بعد تطهير مناطق في لوغانسك.

وكتب قاديروف، "نظرا لحقيقة أن النازيين تركوا كل البضائع دون أن يمسها وهربوا، فإن مقاتلينا يحصلون على مجموعة كبيرة من الجوائز".

ووفقا له، تم العثور على بنادق آلية ومدافع رشاشة ومدافع هاون وأنواع أخرى من الأسلحة الأجنبية الصنع في القواعد المتروكة للمسلحين والمرتزقة.

المصدر: RT