بعد أيام على هجوم تكساس.. وفاة زوج إحدى الضحايا بنوبة قلبية

لقي زوج معلمة قضت في الهجوم الذي وقع قبل أيام في ولاية تكساس، مصرعه متأثرا بنوبة قلبية، بحسب صحيفة THE HILL الأمريكية.

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وأصيب جو جارسيا، الذي كان متزوجا من إيرما غارسيا لمدة 25 عاما تقريبا قبل أن يقتلها مسلح في مدرسة روب الابتدائية، بنوبة قلبية.

وترك الزوجان وراءهما أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و23 عاما.

كتب ابن شقيق غارسيا ، جون مارتينيز ، على تويتر: "مفجع للغاية الإعلام عن وفاة جو غارسيا بسبب الحزن على وفاة زوجته".

وأضاف: "أنا حقا في حيرة لما نشعر به جميعا، يرجى الصلاة من أجل عائلتنا، رحمنا الله، هذا ليس بالأمر السهل".

وكان مارتينيز قد أعلن سابقا عن وفاة عمته عبر "تويتر"، قائلا: "لم تنجح، لقد ضحت بنفسها لحماية الأطفال في فصلها الدراسي، أطلب الصلاة لها ولعائلتها، لقد ماتت بطلة".

وقتلت إيرما غارسيا، بالإضافة إلى مدرسة أخرى تدعى إيفا ميريليس و19 طفلا، بعدما أطلق شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار داخل مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس الأمريكية.

المصدر: THE HILL