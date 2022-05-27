وزير المالية البريطاني: لن أستقيل

أكد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، أنه لا يفكر في الاستقالة على الرغم من تغريمه لخرقه قوانين الإغلاق العام، خلال فترة عمله كمستشار.

وأصر سوناك على أنه سيستمر بأداء مهامه بنفس "الطاقة والحيوية التي كنت أتمتع بها دائما لهذه الوظيفة"، بينما يقود حاليا الجهود لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة للبريطانيين.

وأضاف: "أنا ملتزم تماما بالمساعدة في اجتياز هذه الأزمة خلال الأشهر الصعبة القادمة، وبناء مستقبل أكثر إشراقا للأشخاص الذين يشرفني جدا أن أمثلهم".

يذكر أنه على خلفية فضيحة "بارتي غيت"، أصدرت الشرطة ما مجموعه 126 غرامة على 83 شخصا، بسبب عدم التقيد بنظام الإغلاق وقيود كورونا، في الفترة بين مايو 2020 وأبريل 2021، ومن بين الذين غرموا، 53 رجلا و73 امرأة، وفرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص، إلا أنه فرضت غرامة واحدة فقط على رئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب حفل أقامه بمناسبة عيد ميلاده الذي أقيم في داونينغ ستريت في 19 يونيو 2020.

وأصبح جونسون أول رئيس وزراء في التاريخ البريطاني يتم تغريمه أثناء وجوده في منصبه.

المصدر: "الإندبندنت"