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سحب أكثر من 3000 طن من منتجات "كيندر" من الأسواق الفرنسية بسبب السالمونيلا

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سحب أكثر من 3000 طن من منتجات
Globallookpress
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أعلن رئيس شركة "فيريرو فرانس"، نيكولاس نيكوف، أنه تم سحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات "كيندر" من السوق بسبب مخاوف من السالمونيلا ، مما تسبب في خسائر بعشرات الملايين من اليوروهات.

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وأوضح نيكوف في حديث لصحيفة le parizien الفرنسية، إن التلوث جاء "من مرشح موجود في وعاء زبدة الألبان في مصنع بمدينة آرلون ببلجيكا".

وأضاف أن "التلوث قد يكون سببه الإنسان أو المواد الخام"، معتبرا أن "هذه الأزمة مفجعة. إنها أكبر عملية إزالة للمنتجات خلال العشرين عاما الماضية".

وأعرب عن أمله في أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50% من فحوصات الصحة والسلامة من قبل "مختبر خارجي" معتمد في المستقبل، بدلا من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط.

وأكد أن الشركة "طلبت إعادة الافتتاح بداية من 13 يونيو المقبل لإعادة إطلاق الإنتاج في أسرع وقت ممكن".

المصدر: AFP

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