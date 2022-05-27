روسيا تحقق في أكثر من 1000 قضية جنائية بشأن وقائع جرائم الجيش الأوكراني

فتحت لجنة التحقيق الروسية أكثر من 1000 قضية جنائية بشأن وقائع جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الأوكراني والمسلحون القوميون المتطرفون.

وجاء في بيان لجنة التحقيق الروسية: "تتواصل الإجراءات لضبط الجرائم. وقد شُرع في النظر بأكثر من 1000 قضية جنائية، ويجري التحقيق فيها مع العناصر المحتجزين من الجماعات المسلحة الأوكرانية، وكذلك مع المتهمين الذين تم تحديد هوياتهم حديثا".

وبحسب الوزارة، فإن أسماء محددة لأشخاص من قيادات مراكز الاحتجاز الأوكرانية السابقة في كييف، وبولتافا، ونيكولاييف، وخاركوف، وفينيتسا، ودنيبروبيتروفسك ، وسومي معروفة، حيث قاموا بتعذيب أسرى الحرب الروس.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أكدت الاستجوابات للمتطرفين الأوكرانيين المستسلمين، مرة أخرى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، فإن قوات الأمن الأوكرانية تمركزت في مواقع إطلاق النار المجهزة في مرافق البنية التحتية المدنية، في المباني السكنية والمدارس ورياض الأطفال، ماعرض المدنيين للخطر".

المصدر: تاس