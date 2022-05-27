بلدية إسطنبول تطلق "التاكسي البحري" للوصل بين شطريها الأوروبي والآسيوي

أطلقت مؤسسة خطوط النقل التابعة لبلدية إسطنبول التركية التاكسي البحري لنقل الركاب بين شطري المدينة الأوروبي والآسيوي، وتسعى لزيادة عدد المركبات في المستقبل للاستجابة للطلب.

والتاكسي البحري يمكن استخدامه من خلال التطبيقات الرقمية على الهواتف عبر حجز المواعيد ومعرفة جميع المعلومات المتعلقة بنقاط الانطلاق من الموانئ المخصصة له في الأحياء المختلفة من المدينة ومواقيتها.

ويحسب للتاكسي المرونة في التعامل معه أي لا توجد محطات انطلاق ثابتة ويمكن لأي راكب أن يحجز من محطات قريبة منه. وتحسب التعرفة للتنقل كسيارات الأجرة العادية، فتحسب المسافة المقطوعة بين الأحياء والمناطق عبر هذه التاكسي.

ومن المميزات أن الخدمات متوافرة في التاكسي البحري كسيارات الأجرة على مدار اليوم في كامل أيام الأسبوع.

ويتسع التاكسي البحري لـ10 ركاب ويخدم ما بين 98 مرفأ ونقطة انطلاق، ويتميز بالسرعة والخفة والمرونة في التراصف من مختلف الاتجاهات، وهو أشبه بسيارات النقل الجماعية الصغيرة.

وتهدف البلدية إلى توظيف 50 تاكسيا بحريا في المرحلة الأولى، على أن يرفع العدد حسب الطلب، إذ تهدف إلى نقل الركاب عبر خطوط غير معتادة كالنقل إلى الجزر البحرية من الأحياء مباشرة.

ويعتبر التاكسي البحري من أحدث الخطوط التي تستخدم ضمن شبكات المواصلات، والهدف منه تقديم الخدمة السهلة عبر أصغر مراكب الأسطول البحري للبلدية.

وعلى مدار عقود هناك خطوط بحرية عديدة ثابتة داخل إسطنبول، تنقل الركاب في خطوط ثابتة، وميزة التاكسي هنا المرونة في التنقل بخطوط غير ثابتة.

المصدر: TRT