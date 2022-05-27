لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يسمح للنساء بالعمل كمقاتلات في وحدة الإنقاذ الخاصة

سمح الجيش الإسرائيلي وللمرة الأولى للنساء بالعمل كمقاتلات في وحدة الإنقاذ الخاصة 669، وذلك على خلفية التماس إلى المحكمة العليا قدمته أربع مجندات إسرائيليات في نهاية عام 2020.

ووافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على دمج النساء في الأدوار القتالية في وحدة الإنقاذ الخاصة 669، النخبة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بعد ست سنوات من إعطاء سلفه الضوء الأخضر الأولي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو سيفتح أبوابه أمام النساء لاختيار الأدوار القتالية في الوحدة 669، وبالتالي تمكين الاستخدام الأفضل لرأس المال البشري في الجيش"، مبينا أن "كوخافي تبنى توصية قائد سلاح الجو، تومر بار، كجزء من المناقشات التي جرت بعد فحص فريق عمل محترف لأداء النساء في الأدوار القتالية الإضافية".

يذكر أن وحدة 669 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي للإجلاء الطبي، وتم تأسيسها في عام 1974، وهي تعد من القوات الخاصة الإسرائيلية، وتتألف الوحدة من فريق انقاذ وفريق آخر للاخلاء، يضم مجموعة من الأطباء والمضمدين، وفريق مكلف بالاهتمام بالتجهيزات الخاصة بالإنقاذ والإخلاء.

وهي وحدة من المقاتلين المدربين تدريبا عاليا في تكتيكات القوات الخاصة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى جنود على مستوى عال من التدريب الطبي، ويستغرق تدريبها 18 شهرا، ويقوم الجنود في الوحدة بتسجيل الدخول للحصول على 16 شهرا إضافيا من الخدمة بالإضافة إلى 30 شهرا إلزاميا.

وبالرغم من كونها وحدة عسكرية إلا أنها تقوم بمهمات لها علاقة بالمدنيين أيضا. ومن بين المهام التي تقوم بها هذه الوحدة: إنقاذ قوات عسكرية عالقة من ميدان القتال، وإجلاء مصابين من ساحات المعارك، وإنقاذ وإخلاء مصابين مدنيين في مواقع الجولات ومسارات الطبيعة في مختلف أنحاء اسرائيل، وإنقاذ طواقم بحرية عالقة في سفن حربية أو تجارية أو مدنية، والقيام بمهمة مسح جوي لمواقع مشتبه بها.

المصدر: ynet + jerusalem post