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الخارجية الصينية: سننتهج سياسة مستقلة في أوقيانوسيا

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الخارجية الصينية: سننتهج سياسة مستقلة في أوقيانوسيا
AP
مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية جزر سليمان جيريمايا مانيلي ونظيره الصيني وانغ يي، هونيارا، جرر سليمان، 26 مايو 2022
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صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده تنوي اتباع سياسة متسامحة في أوقيانوسيا (منطقة الجزر البحرية)، لن تتسامح مع تدخل الدول الأخرى، ولن تكون موجهة ضد أي أحد.

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وجاء في بيان عن الوزير ونشر على موقع الخارجية الصينية: "سننتهج سياسة منفتحة ومتسامحة... لا يستهدف تعاون الصين مع دول أوقيانوسيا أي دولة، ولن تتسامح بكين مع تدخل أي أحد".

ودقق الوزير أن بكين تعتبر منطقة أوقيانوسيا "مسرحا للتعاون، ولا تعتبرها ميدانا للقتال من أجل المنافسة غير العادلة"، مشيرا إلى أن الصين "تحترم العلاقات التي تمت إقامتها بين بلدان المنطقة والدول الأخرى".

وأكد: "نحن جاهزون لتوسيع التعاون الثلاثي مع بلدان أوقيانوسيا والدول الأخرى على حد سواء".

ويقوم وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ابتداء من 26 مايو الجاري إلى 4 يونيو القادم بجولة إلى الدول الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

المصدر: تاس

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