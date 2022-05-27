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واشنطن وطوكيو وسيؤول تدعو كوريا الشمالية للدبلوماسية

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واشنطن وطوكيو وسيؤول تدعو كوريا الشمالية للدبلوماسية
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد
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توجهت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية بالدعوة إلى الدبلوماسية و"التخلي عن التهديدات".

وجاء في البيان المشترك، الذي تلته المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد نيابة عن الدول الثلاث، يوم الخميس: "ندعو كوريا الشمالية لمعالجة الوضع الصعب مع كوفيد-19 والانخراط في الدبلوماسية بدلا من إطلاق التهديدات للعالم".

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المصدر: نوفوستي

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