موسكو: الضغط المتزايد للعقوبات على بيونغ يانغ خطير وعواقبه كبيرة

قال الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إن توسيع العقوبات ضد كوريا الديمقراطية أمر غير مجد.

ونقلت تاس عن نيبينزيا قوله في اجتماع لمجلس الأمن إن "الضغط المتزايد للعقوبات على بيونغ يانغ ليس عديم الجدوى فحسب، بل إنه خطير للغاية من وجهة نظر عواقب مثل هذه الإجراءات".

ووفقا له، فإن حزمة العقوبات التي تم تبنيها ضد كوريا الديمقراطية في 2016-2017 أصابت أولا وقبل كل شيء حياة المواطنين العاديين في البلاد.

وفى وقت سابق، استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تشديد العقوبات ضد كوريا الديمقراطية.

المصدر: تاس