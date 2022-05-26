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صحيفة: وفاة زوج المعلمة في مدرسة تكساس متأثرا بالصدمة جراء مقتلها

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صحيفة: وفاة زوج المعلمة في مدرسة تكساس متأثرا بالصدمة جراء مقتلها
AP Kin Man Hui/The San Antonio Express-News via AP
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أفادت صحيفة "دالاس نيوز" بأن زوج المعلمة التي لقيت مصرعها في حادث إطلاق النار داخل مدرسة بمدينة يوفالد في ولاية تكساس، توفى متأثرا بالصدمة التي تسبب بها مقتل زوجته.

ونقلت الصحيفة عن عائلتي الزوجين استنادا إلى منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جو غارسيا توفي على إثر نوبة قلبية ناجمة عن صدمته النفسية.

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وقتلت زوجته إرما غارسيا، التي كانت تعمل مدرّسة في المدرسة بمدينة يوفالد، في حادث إطلاق النار يوم 24 مايو الجاري.

ويشار إلى أن الزوجين عاشا معا 24 سنة، وكان لهم 4 أبناء.

يذكر أن حادث إطلاق النار في المدرسة بمدينة يوفالد في تكساس أسفر عن مقتل 19 طفلا وبالغين اثنين، وإصابة 17 شخصا بجروح.

المصدر: نوفوستي

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