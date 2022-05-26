البيت الأبيض: واشنطن لا تناقش رفع العقوبات عن روسيا مقابل فك حظر توريد المنتجات الأوكرانية

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن واشنطن لا تناقش إمكانية رفع العقوبات عن روسيا مقابل إلغاء حظر توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى السوق العالمية.

ونقلت "نوفوستي" عن جان بيير ردها على سؤال عن الأمر، قالت فيه: "لا، لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وطالبت المتحدثة روسيا بضمان إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا تدرس طرق إعادة 20 مليون طن من الحبوب من منشآت التخزين الأوكرانية إلى السوق العالمية.

وقال جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيساعد أوكرانيا على تفريغ مرافق تخزين الحبوب لديها لإفساح المجال لمحصول جديد.

في المقابل، أعرب مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، عن رأي مفاده أن ما تحاول أمريكا فعله من سحب لمخزون أوكرانيا من الحبوب، هو "إجراء آخر يحكم على أوكرانيا بمشاكل إنسانية خطيرة".